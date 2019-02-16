Народная артистка СССР Ада Роговцева обрушилась с критикой на нашу страну. Звезда фильмов Вечный зов, Расплата, Адмиралъ и Тарас Бульба призвала украинцев изолироваться от россиян.

Народная артистка СССР АдаРоговцева обрушилась с критикой на нашу страну. Звезда фильмов "Вечныйзов", "Расплата", "Адмиралъ" и "Тарас Бульба" призвалаукраинцев изолироваться от россиян.Заявление Роговцевой вРоссии восприняли крайне негативно. В Сети требуют лишить звезду звания Народнойартистки СССР.Эту идею поддерживает членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян. Общественник отметил, что никто не хочет иметь дело с людьми,разжигающими конфликт между Россией и Украиной, таких обычно гонят в шею."Если госпожаРоговцева очень хочет лично изолироваться от России, то пусть это сделает, носама, никого за собой призывать не нужно. Пусть перед изоляцией публичнооткажется от звания народной артистки СССР. Абсолютная неблагодарность отартистки, которой Советский Союз дал все, о чем она мечтала. Слава к ней пришлаименно в те годы. Очень бы хотелось, чтобы все русофобы действительноотделились и изолировались. Надеюсь, что вскоре их адекватные украинцы отправятподальше, горшки мыть, в любимом ими до глубины души Евросоюзе. А вот с людьмимира и доброй воли Россия с удовольствием будет иметь дело", – заметил Манукян вбеседе с "Дни.ру".Также эксперт добавил,что личности, позволяющие себе так высказываться, не нужны даже в Незалежной. "Япрекрасно знаю, что на Украине очень много людей, которым не нужна война иненависть и они с каждым днем становятся все сильнее, набирают силу, у нихпоявились настоящие лидеры. Скоро они одержат победу над силами зла, прогонят"снежную королеву" Порошенко и растопят сердца всем Каям", – резюмировалВадим Манукян.Напомним, что АдаРоговцева сказала в интервью, что жители России привыкли думать, что украинцы —"вымышленный народ", который говорит на вымышленном языке. "Их приучили, чтоукраинцы хуже. Они всегда очень снисходительно к нам относились". Также звездасоветского кино отметила, что отношения россиян к Крыму не изменить. "Их нельзяпереговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", – заключилаона.