Некоммерческая организация OpenAI, финансируемая главой Tesla и SpaceX Илоном Маском, разработала генератор фейковых текстов, но воздержалась от публикации полных результатов исследования, побоявшись злоупотреблений и неправомерного использования технологии. Команда ученых сочла, что новая ИИ-модель GPT2 может причинить вред, поскольку выдаваемые ею лживые новости кажутся слишком убедительными.

Некоммерческая организация OpenAI, финансируемая главой Tesla и SpaceX Илоном Маском, разработала генератор фейковых текстов, но воздержалась от публикации полных результатов исследования, побоявшись злоупотреблений и неправомерного использования технологии. Команда ученых сочла, что новая ИИ-модель GPT2 может причинить вред, поскольку выдаваемые ею лживые новости кажутся слишком убедительными.GPT2 — компьютерный алгоритм, которому может быть "скормлен" текст любого размера: от пары слов до миллионов статей. Опираясь на вводные данные, система пытается предположить, как дальше могут развиваться события. При этом созданная в OpenAI ИИ-модель не просто выдумывает текст, а выдерживает стилистику оригинала и не выходит за рамки заданной темы. Кроме того, в отличие от более простых текстовых генераторов, алгоритмы не "забывают", о чем шла речь в предшествующих параграфах, и не допускают ошибок в длинных предложениях.Основу базы знаний GPT2 составил контент социального новостного сайта Reddit. Обучался ИИ на массиве текстов объемом свыше 40 гигабайт (примерно 35 тысяч копий "Моби Дика").Например, когда в систему ввели первое предложение романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" ("Был яркий холодный апрельский день, часы били тринадцать"), она поняла, что это художественное произведение с элементами фантастики, и продолжила повествование так: "Я ехал на своей машине на новую работу в Сиэтл. Заправил, вставил ключ и завел. Представил, каким будет этот день. Спустя сотню лет. В 2045 году я был бы школьным учителем в бедной провинции сельского Китая. Начинал с истории Китая и истории науки".∎Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ читайте такжеА когда искусственному интеллекту предоставили несколько первых параграфов статьи The Guardian на тему "Брекзита" (выхода Великобритании из Европейского союза), он выдал новостную заметку с поддельными цитатами, приписываемыми политику Джерему Корбину, упоминанием границы с Ирландией и ответами от представителя премьер-министра.