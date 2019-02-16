Накануне член экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил
лишить звания Магистра игры Что? Где? Когда? оскандалившегося Александра
Друзя. Эту идею раскритиковал известный журналист и писатель Александр Бурда. Оппоненты сцепились в интеллектуальном поединке.
Накануне член экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил
лишить звания "Магистра игры "Что? Где? Когда?" оскандалившегося Александра
Друзя. Эту идею раскритиковал известный журналист и писатель Александр Бурда. Оппоненты сцепились в интеллектуальном поединке.
"Если депутаты вообще
этим занимаются, их нужно немедленно лишить депутатского звания. Это вне
компетенции депутатов. Звание лишает тот, кто его присвоил. Телекомпания "Игра",
– заявил Бурда в беседе с РИА ФАН.
Ознакомившись с интервью,
Вадим Манукян тоже нашел, что сказать. "Борис Бурда безусловно большой
интеллектуал. Но у меня вопрос: Почему украинский журналист и по
совместительству некогда известный знаток "Что? Где? Когда?" не
проверяет факты? Не понравилось ему, видите ли, что я как телезритель предложил
проштрафившегося Александра Друзя лишить звания "Магистра игры". Так
это же предложение, имею право его высказать, как и любой другой человек. Если
Наталию Стеценко это заинтересует, она обязательно выскажется, если нет, то
проигнорирует, но причем тут Борис Бурда? Он насколько я знаю компанию
"Игра" не возглавляет. Но он еще решил в порыве фантазии помечтать о
том, что кто-то лишит российского депутата его мандата за подобное предложение",
– заметил эксперт в разговоре с "Дни.ру".
Манукян добавил, что многие
знаменитости не утруждают себя, и не стараются разобраться в обсуждаемой теме. "В
конце концов, на Украине сейчас много мечтателей и это меня уже давно не
удивляет. Но как можно лишить депутатского мандата того, кто депутатом никогда
не был? Алексей Панин в начале недели меня в депутаты "произвел", а Борис
Бурда к концу нее "низложил". Скажи мне кто-то неделю назад, что она
сложится таким фантастическим образом, ни за что бы не поверил. Ну и чудеса.
Вокруг одни факиры на час. Буду с нетерпением ждать очередных сюрпризов.
Спасибо Александру Сергеевичу Пушкину за то, что он уже давно повествовал о
том, что предугадывать собственное будущее – это занятие, в общем-то,
бесполезное: "Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит.
В глубокой мгле таится он", – улыбнулся Вадим Манукян.