Накануне член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить звания Магистра игры Что? Где? Когда? оскандалившегося Александра Друзя. Эту идею раскритиковал известный журналист и писатель Александр Бурда. Оппоненты сцепились в интеллектуальном поединке.

Накануне член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложиллишить звания "Магистра игры "Что? Где? Когда?" оскандалившегося АлександраДрузя. Эту идею раскритиковал известный журналист и писатель Александр Бурда. Оппоненты сцепились в интеллектуальном поединке."Если депутаты вообщеэтим занимаются, их нужно немедленно лишить депутатского звания. Это внекомпетенции депутатов. Звание лишает тот, кто его присвоил. Телекомпания "Игра",– заявил Бурда в беседе с РИА ФАН.Ознакомившись с интервью,Вадим Манукян тоже нашел, что сказать. "Борис Бурда безусловно большойинтеллектуал. Но у меня вопрос: Почему украинский журналист и посовместительству некогда известный знаток "Что? Где? Когда?" непроверяет факты? Не понравилось ему, видите ли, что я как телезритель предложилпроштрафившегося Александра Друзя лишить звания "Магистра игры". Такэто же предложение, имею право его высказать, как и любой другой человек. ЕслиНаталию Стеценко это заинтересует, она обязательно выскажется, если нет, топроигнорирует, но причем тут Борис Бурда? Он насколько я знаю компанию"Игра" не возглавляет. Но он еще решил в порыве фантазии помечтать отом, что кто-то лишит российского депутата его мандата за подобное предложение",– заметил эксперт в разговоре с "Дни.ру".Манукян добавил, что многиезнаменитости не утруждают себя, и не стараются разобраться в обсуждаемой теме. "Вконце концов, на Украине сейчас много мечтателей и это меня уже давно неудивляет. Но как можно лишить депутатского мандата того, кто депутатом никогдане был? Алексей Панин в начале недели меня в депутаты "произвел", а БорисБурда к концу нее "низложил". Скажи мне кто-то неделю назад, что онасложится таким фантастическим образом, ни за что бы не поверил. Ну и чудеса.Вокруг одни факиры на час. Буду с нетерпением ждать очередных сюрпризов.Спасибо Александру Сергеевичу Пушкину за то, что он уже давно повествовал отом, что предугадывать собственное будущее – это занятие, в общем-то,бесполезное: "Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит.В глубокой мгле таится он", – улыбнулся Вадим Манукян.