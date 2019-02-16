Миланский Интер может продать аргентинского нападающего Мауро Икарди во время летнего трансферного окна. Миланцы готовы снизить цену на своего бывшего капитана до 80 миллионов евро.

Миланский "Интер" может продать аргентинского нападающего Мауро Икарди во время летнего трансферного окна. Миланцы готовы снизить цену на своего бывшего капитана до 80 миллионов евро.Переговоры "Интера" с агентом футболиста, его женой Вандой Нарой о продлении контракта зашли в тупик из-за запроса Икарди. Поэтому клуб выразил готовность продать аргентинца ближайшим летом. В действующем контракта прописана сумма отступных в 110 миллионов евро. Кроме того, нападающий может быть продан в период с 1 по 15 июля и только зарубежному клубу. Теперь миланцы готовы снизить цену до 80 миллионов и расширить сроки продажи.На текущей неделе Мауро Икарди отказался отправиться с командой на матч Лиги Европы с венским "Рапидом". Руководство клуба лишило аргентинца капитанской повязки. В текущем сезоне Мауро сыграл за "Интер" 28 матчей, в которых забил 15 мячей.