Представители Йельского университета предупреждают, что депрессия приводит к ускоренному старения мозга. Опасное психическое заболевание влияет на память и когнитивные способности человека.

Представители Йельского университета предупреждают, что депрессия приводит к ускоренному старения мозга. Опасное психическое заболевание влияет на память и когнитивные способности человека, сообщает Medical Xpress."Мы считаем, что депрессия может ускорять естественный процесс старения", — отметила автор исследования Ирина Эстерлис.Исследователи просканировали мозг людей, страдающих депрессией, и выяснили, что плотность синапсов у них ниже, у здоровых людей.Чем ниже плотность синапсов – тем сильнее выражены симптомы депрессии. Среди них – повышенная невнимательность и утрата интереса к делам, которые раньше приносили радость.Ранее сообщалось, что при борьбе с депрессией помогает здоровое питание.