Соответствующее распоряжение пришло от Росздравнадзора

Соответствующее распоряжение пришло от РосздравнадзораВсем территориальным подразделениям Росздравнадзора разослали важное поручение - изъять таблетки и сироп «Эреспал» из местных аптек. Это объясняют потенциальным риском неблагоприятного влияния препарата на ритм сердца, которых выявили во время экспериментов.«Эреспал» - это одно из самых назначаемых лекарств, помогающих при заболевании дыхательных путей, в составе которого содержится малоизученное бронхорасширяющее вещество - фенспирид.За последние десять лет тяжёлых реакций на фенспирид у больных не было. Однако аптеки возвращают «Эреспал» поставщикам или производителю.