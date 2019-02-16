Для воспитанников Гороховецкого социально-реабилитационного центра «Семья» полицейские провели День открытых дверей, а юрьев-польские школьники побывали на экскурсии в музее полиции.

В рамках патриотической акции «Неделя мужества», приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества, для воспитанников Гороховецкого социально-реабилитационного центра «Семья» сотрудники полиции организовали экскурсию в музей. Увлекательную беседу с ребятами провел председатель Совета ветеранов Отд МВД России по Гороховецкому району Анатолий Александрович Дмитриев, который рассказал экскурсантам об истории становления полиции, о сотрудниках органов внутренних дел, героях и участниках Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Дети с интересом слушали рассказ, задавали вопросы и рассматривали экспонаты музея.В этот же день ребята познакомились с работой сотрудников патрульно-постовой службы, которые продемонстрировали специальные средства, состоящие на вооружении у полиции, и служебный автомобиль. После экскурсии воспитанники Центра вместе с сотрудниками приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу памяти участников Великой Отечественной войны и почтили память погибших солдат.Сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району провели экскурсию в музей полиции для старшеклассников. Ветеран органов внутренних дел полковник милиции в отставке Борис Дмитриевич Чижиков рассказал ребятам о его службе в милиции, о ветеранах органов внутренних дел, о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей, об экспонатах, представленных в музее. Подростки с интересом изучали экспонаты и фотографировались возле понравившихся экспозиций. Стражи порядка, в свою очередь, рассказали будущим абитуриентам о профессии полицейского, условиях поступления в высшие образовательные учреждения системы МВД России и порядке прохождения службы в органах внутренних дел.В конце мероприятия ребята смогли задать интересующие их вопросы и выразили благодарность за познавательную экскурсию.