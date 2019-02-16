О советском присутствии в Афганистане напоминает очень многое. Вдоль дорог по сей день лежат стальными динозаврами останки наших танков и БТРов. Но я все же не о том. В Пули Чархи тебе расскажут, что советские медики лечили тут людей. Потом дорога пойдет через тоннель на Саланге, который строили советские инженеры. В Джабаль Уссарадж, по ту сторону Саланга, расскажут, как советские солдаты помогали ремонтировать школу.

О советском присутствии в Афганистане напоминает очень многое. Вдоль дорог по сей день лежат стальными динозаврами останки наших танков и БТРов. Но я все же не о том. В Пули Чархи тебе расскажут, что советские медики лечили тут людей. Потом дорога пойдет через тоннель на Саланге, который строили советские инженеры. В Джабаль Уссарадж, по ту сторону Саланга, расскажут, как советские солдаты помогали ремонтировать школу. И так по всей дороге до Кабула в любом кишлаке или городке вам что-нибудь хорошее про советских расскажут.Хотя и войну там помнят. Но самое интересное, что часто хорошее о советских солдатах вам будут рассказывать бывшие моджахеды. Чаще всего бывшие с уважением говорят, что "ваши были храбрыми войнами".В Кабуле и в его окрестностях советских следов еще больше. Политехнический университет, домостроительный комбинат, фабрики, элеватор, цементный завод, школы, больницы. Посмотрите на карту Кабула, и вы найдете там правее Airport road странное место с название Makrorian 3 или 3rd Mikrorayon. Да. Микрорайон. Там в обычных пятиэтажках жили советские специалисты. Сажали деревья, как это было заведено в советской Средней Азии. И теперь третий микрорайон — одно из самых престижных мест Кабула. Зеленый, охраняемый, не очень пыльный квартал.Больше половины объектов в Афганистане СССР строил во время войны, с 1979 по 1989 годы. И может поэтому, если вдруг в Кабуле на рынке или на улице, в магазине или ресторане вы снова встретите бывшего моджахеда, то вас потащат пить чай. И будут спрашивать, как вам там русским сейчас живется. И будут рассказывать о мужестве советских солдат (хотя они были и врагами), о трусости американцев — "они за сигаретами к нам на броневике ездят", скажут, что всегда рады русским и шурави вообще.Афганская война не была проиграна. Она была предана и оболгана. Советский Союз много чего наворотил в Афганистане, влез во внутренние разборки, но в итоге поставил у власти Наджибуллу. Сами афганцы говорят, что он бы продержался достаточно долго, и процесс примирения он начал вести толково. Но Горбачев предал афганцев, и помощь правительству Наджиба прекратилась. Вообще же Советская армия и спецслужбы контролировали куда большую территорию Афганистана, чем американцы и коалиция вообще сегодня. Но важне,е наверное, иной контроль. Что оставят после себя американцы? Ни одной школы, ни одного завода. Что осталось после англичан? Крепости на холмах.Вот поэтому, хоть Кабул и опасное место, есть способ гулять там даже вечером. Главное —громче говорить по-русски. Тогда, скорее всего, не тронут. Чай пить заставят в худшем случае из немытой чашки. А за чаем спросят: вы когда, шурави, к нам вернетесь? Не воевать, снова дружить. И скажите мне, что мы проиграли ту войну?Всех причастных с праздником вывода войск!Читайте в личном блоге Андрея Медведева.