Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров продолжает быть рекорды результативности нынешнего сезона Лиги. В очередном матче против "Даллас Старз" (6:0) он набрал 4 (гол и 3 передачи) очка и превысил рубеж в 90 очков.Лидируя в гонке бомбардиров, Кучеров стал всего лишь пятым хоккеистом, который за последние 20 лет достиг результата 90 очков в менее, чем 60 проведенных встречах, сообщает официальный сайт НХЛ. Всего на его счету стало 92 (26 голов и 66 пасов) балла в 58 играх.Nikita Kucherov is the first player in @TBLightning franchise history to record his 90th point before his 60th personal game, and just the fifth different NHL player to do so in 20 years. #NHLStats #DALvsTBL pic.twitter.com/jYuCWbGy9g— NHL Public Relations (@PR_NHL) 15 февраля 2019 г.К тому же, Кучеров — первый игрок "молний", которому удалось достичь этого результата. А последним по времени сорекордсменом Лиги по этому показателю становился капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, набравший 90 очков в 56 матчах сезона-2009-2010.