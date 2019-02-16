У Владимира Кузьмина начался новый жизненный этап. Теперь музыканта вдохновляет новая молодая возлюбленная по имени Светлана Карпухина. Меж тем, здоровье знаменитости оставляет желать лучшего.

У Владимира Кузьминаначался новый жизненный этап. Теперь музыканта вдохновляет новая молодая возлюбленнаяпо имени Светлана Карпухина. Меж тем, здоровье знаменитости оставляет желатьлучшего.Светлана буквально наполняет Владимира силами, которые он направляет на реализацию своихтворческих замыслов. Зазноба поддерживает все начинания заезды."Я даю двадцать концертовв месяц! Конечно, это непросто. Нопривычка и большая школа жизни помогают", – хвастается Кузьмин.Однако, для 63-летнего Владимираподобный приступ работоспособности чреват проблемами со здоровьем. Из-задолгого стояния на сцене с тяжелой гитарой наперевес, у звезды начались боли в позвоночнике.Чтобы снизить нагрузкуКузьмин приобрел облегченный инструмент. Выступать стало гораздо проще, однако периодическийдискомфорт в спине все равно возникает."Приходится обращаться кврачам. Я выступаю с гитарой, с ней очень много хожу в течение дня, поэтомунагрузка на позвоночник, конечно, большая. Я недавно скачал программу нателефон, которая подсчитывает количество шагов. Получается, что в день япрохожу от восьми до десяти километров", – цитирует знаменитость.