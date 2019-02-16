Строительство газопровода Северный поток-2, ситуацию на Украине и в Сирии обсудили в Мюнхене глава МИД России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас. Главы дипломатий двух стран встретились на Мюнхенской конференции по безопасности.

Строительство газопровода "Северный поток-2", ситуацию на Украине и в Сирии обсудили в Мюнхене глава МИД России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас. Главы дипломатий двух стран встретились на Мюнхенской конференции по безопасности.Берлин и после завершения строительства нового газопровода по дну Балтики продолжает настаивать на сохранении альтернативного транзита российского природного газа через Украину, сообщает РИА Новости. Хайко Маас рад, что в Брюсселе удалось достичь единой позиции Евросоюза по этому вопросу и по содержанию правил новой Газовой директивы Евросоюза. Пока транзит российского газа через Украину в Европу составляет порядка 18 миллиардов кубометров газа ежегодно. При этом Киев для Украины газ у России напрямую не покупает: предпочитает переплачивать западным посредникам за тот же российский газ, который поступает на Украину через западную границу."Северный поток-2" — проект строительства двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком" такой же мощности. Свое согласие на строительство в их территориальных или исключительных экономических зонах дали Россия, Германия, Финляндия и Швеция. Сейчас построено примерно половина трубопровода, но соглашение от Дании на строительство до сих пор не получено. Но согласие Дании не критично для проекта. Если Дания не даст своего согласия, то маршрут транспортировки российского газа будет изменен, а газопровод будет построен в обход датского острова.Еще не поздно остановить проект "Северного потока-2", считает замминистра энергетики США Дэн Бруйетт. На полях Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что в Госдепе США не исключают введения санкций против участников проекта.Вашингтон предлагает странам Западной Европы более дорогой, но зато американский сжиженный природный газ, поставляемый через Атлантический океан специализированными танкерами-газовозами."Россия может оставаться частью предложения на рынке, но Европа должна диверсифицировать своих поставщиков, она не может зависеть от одного оператора, — почеркнул Бруйетт. — Энергобезопасность — это всегда еще и национальная безопасность".По мнению Москвы, подчеркнул российский посол в Германии Сергей Нечаев, возможные санкции против строителей "Северного потока-2" – это недопустимое средство давления, которое не имеет ничего общего с международным правом и свободной и честной торговлей.