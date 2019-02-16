Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал с шутки встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом, разочаровав журналистов тем, что танцевать они не собираются.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал с шутки встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом, "разочаровав" журналистов тем, что "танцевать" они не собираются.Как передает РИА Новости, об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил после протокольной съемки на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Мы не собираемся танцевать, пожалуйста, теперь оставьте нас", — с иронией сообщил Лавров журналистам.Глава МИД России также провел переговоры с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом и встретился с председателем совета безопасности Курдского автономного района Ирака, кандидатом в премьер-министры автономии Масруром Барзани.В переговорах помимо Лаврова участвуют его заместители Сергей Рябков и Александр Грушко.