Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России вести переговоры о возможности продления Договора по СНВ, действие которого истекает в 2021 году, заявил о категорическом неприятии попыток подмены ООН клубами по интересам и высказался по другим важным мировым проблемам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России вести переговоры о возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), действие которого истекает в 2021 году."Мы предложили США начать такие дискуссии, учитывая необходимость прояснить некоторые вопросы, по которым у нас есть обеспокоенность", — сказал министр в субботу на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности во время сессии вопросов и ответов.Касаясь вопроса о Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), Лавров заявил, что Запад стремится использовать собственные правила для ее интерпретации. "Они не хотят, чтобы международное право оставалось таким, как оно обозначено в Конвенции о запрещении химического оружия", — приводит слова российского дипломата ТАСС.Глава МИД РФ заявил также о категорическом неприятии попыток подмены ООН "клубами по интересам". По его мнению, это было бы огромным шагом назад "от того, для чего мы создавали ООН", "попыткой подменить ООН клубами избранных".Лавров сообщил также, что Россия наблюдает активную деятельность со стороны НАТО в Арктике и хотела бы понять, каким будет мандат Альянса в этом регионе.Говоря о ситуации в сфере безопасности в Черном и Балтийском морях, а также в Центральной Азии, он отметил, что РФ ничего не имеет против инициатив ЕС по поддержанию там стабильности, но в Брюсселе должны с уважением относиться к региональным структурам.Ранее в своем выступлении в Мюнхене Лавров заявил, что ЕС вступил в бессмысленное противоборство с РФ и теперь несет многомиллиардные убытки из-за санкционных установок. Он также отверг обвинения во вмешательстве России в ситуацию с определением нового названия Македонии.