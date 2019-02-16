Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан призвал Россию изменить свое поведение, чтобы изменились отношения с Лондоном. Об этом он заявил на встрече с первым замглавы МИД РФ Владимиром Титовым, которая прошла 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан призвал Россию изменить свое поведение, чтобы изменились отношения с Лондоном. Об этом он заявил на встрече с первым замглавы МИД РФ Владимиром Титовым, которая прошла в субботу, 16 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности.Признав, что в отношениях Великобритании и России существуют глубокие разногласия, Данкан подчеркнул, что "российскому государству требуется выбрать иной путь и вести себя как ответственный международный партнер"; только тогда изменения в отношениях будут возможны, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике британского МИД.Вместе с тем Данкан отметил, что у Соединенного Королевства "нет споров с российским народом". "Великобритания продолжает развивать и укреплять наши культурные связи и связи между людьми везде, где это возможно", — приводит слова британского дипломата Форин офис.РФ, со своей стороны, ранее неоднократно указывала, что в резком ухудшении межгосударственных отношений виновата Великобритания.Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, заявила, что Германия поддерживает санкции против России, но в то же время исключать РФ из политической жизни — это стратегически неправильно.