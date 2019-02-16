Китай должен участвовать в переговорах о разоружении, заявил канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Китай должен участвовать в переговорах о разоружении, заявил канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности. Также Меркель считает, что Германия поддерживает санкции против России, и они должны быть согласованы, передает ТАСС. Но в то же время исключать Россию из политической жизни — это стратегически неправильно, передает "Интерфакс".Работу по урегулированию на Украине необходимо продолжать. Украина должна оставаться транзитером газа из РФ, но остальные российские газопроводы в Европе не должны быть исключены, передает РИА Новости.Германия останется надежным рынком сбыта для природного газа, откуда бы он ни поступал.Канал переговоров РФ и НАТО должен сохраняться, Германия поддерживает основополагающий акт Россия — НАТО.Возможно, это последняя конференция для Меркель в качестве канцлера, поэтому ее выступление можно расценивать как своего рода послание преемникам канцлера.