Житель города Коростень Житомирской области Украины сняли и выложил в социальные сети видео, на котором он бьет о землю и ломает государственный флаг страны. Свои действия мужчина сопровождает нецензурной бранью. По этому факту украинская полиция возбудила уголовное дело.

Житель города Коростень Житомирской области Украины сняли и выложил в социальные сети видео, на котором он бьет о землю и ломает государственный флаг страны. Свои действия мужчина сопровождает нецензурной бранью. По этому факту украинская полиция возбудила уголовное дело.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции, свой видеоролик автор назвал "Предвыборная агитация".Статья Уголовного кодекса "Надругательство над государственными символами", по которой заведено дело, предусматривает ответственность от штрафа до ареста сроком на полгода.