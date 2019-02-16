Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели младенца в Томске, где мать оставила дочь в детской кровати и вышла из дома. Помимо ребенка в помещении находились две собаки - ротвейлер и немецкая овчарка. По предварительным данным, животные могли нанести малышу травмы, оказавшиеся смертельными.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели месячной девочки в Томске.Как рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ, в минувшую среду, 13 февраля, женщина вышла из дома, оставив дочь в детской кроватке. Помимо нее в помещении находились две собаки – ротвейлер и немецкая овчарка.Когда она вернулась обратно, то обнаружила ребенка, "лежавшего на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных".Девочка была экстренно госпитализирована, однако на следующий день скончалась от полученных травм."Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрошена в качестве подозреваемой мать погибшего ребенка, проводятся допросы свидетелей, выполняются иные следственные действия", — говорится в сообщении ведомства.