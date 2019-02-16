Уже год Дмитрий Шепелев
встречается с красавицей блондинкой. Ходят слухи, что пара планирует в скором
времени узаконить отношения. Друзья возлюбленной телеведущего рассказали, что именно
происходит на самом деле.
Уже год Дмитрий Шепелев
встречается с красавицей блондинкой. Ходят слухи, что пара планирует в скором
времени узаконить отношения. Друзья возлюбленной телеведущего рассказали, что именно
происходит на самом деле.
Шепелев уже познакомил свою
девушку Екатерину Тулупову с близкими. Вместе молодые люди посещают выставки,
театры, ходят в кино и на концерты.
Летом Дмитрий и Екатерина
отдыхали в Италии. Компанию им составили сын телеведущего от Жанны Фриске –
Платон и дочь Тулуповой от предыдущих отношений Лада. Зимний отпуск тем же
составом они провели в Альпах.
Совместный отдых, собаки
одинаковых пород, дружба детей – все это натолкнуло поклонников на мысль, что Шепелев
скоро женится. Слухи развеяла подруга Тулуповой. "Они легко находят общий язык,
но о свадьбе речи нет. Катя состоявшаяся девушка, активная, у нее несколько
собственных проектов", – сообщила она.
Также девушка рассказала,
что Тулупова окончила Московский энергетический институт, и получила диплом по
специальности дизайн интерьера. Избранница Дмитрия проходила стажировку в
Миланском техническом университете. У Екатерины есть свой проект женского
клуба, собственная мастерская. Об этом сообщает.