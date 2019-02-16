Уже год Дмитрий Шепелев встречается с красавицей блондинкой. Ходят слухи, что пара планирует в скором времени узаконить отношения. Друзья возлюбленной телеведущего рассказали, что именно происходит на самом деле.

Уже год Дмитрий Шепелеввстречается с красавицей блондинкой. Ходят слухи, что пара планирует в скоромвремени узаконить отношения. Друзья возлюбленной телеведущего рассказали, что именнопроисходит на самом деле.Шепелев уже познакомил своюдевушку Екатерину Тулупову с близкими. Вместе молодые люди посещают выставки,театры, ходят в кино и на концерты.Летом Дмитрий и Екатеринаотдыхали в Италии. Компанию им составили сын телеведущего от Жанны Фриске –Платон и дочь Тулуповой от предыдущих отношений Лада. Зимний отпуск тем жесоставом они провели в Альпах.Совместный отдых, собакиодинаковых пород, дружба детей – все это натолкнуло поклонников на мысль, что Шепелевскоро женится. Слухи развеяла подруга Тулуповой. "Они легко находят общий язык,но о свадьбе речи нет. Катя состоявшаяся девушка, активная, у нее несколькособственных проектов", – сообщила она.Также девушка рассказала,что Тулупова окончила Московский энергетический институт, и получила диплом поспециальности дизайн интерьера. Избранница Дмитрия проходила стажировку вМиланском техническом университете. У Екатерины есть свой проект женскогоклуба, собственная мастерская. Об этом сообщает.