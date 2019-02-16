Выход ведущей Первого канала в свет в необычном
наряде вызвал волну обсуждения в Сети. Ведущий
стилист студии Dajmur Анастасия Николаева прокомментировала выбор Юлии
Барановской Дни.ру.
Выход ведущей Первого канала в свет в необычном
наряде вызвал волну обсуждения в Сети. Ведущий
стилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева прокомментировала выбор Юлии
Барановской "Дни.ру".
Эксперт считает, что телеведущей такой стиль не к
лицу. Она раскритиковала наряд Барановской, ранее пришедшей в таком виде в один
из столичных кинотеатров.
"решила возродить свитера с дырками,
выпущенные несколько лет назад и шокировавшие всех не только необычным
дизайном, но и своей ценой. Сам по себе стиль еще жив, хотя сильно стал
отдавать хипстотой", – отметила Анастасия Николаева. "Юлию этот свитер
совершенно не красит, добавляет пару размеров, да и выглядит так, как будто его
достали с чердака", – вынесла строгий вердикт стилист.
"На мой взгляд, это просто не ее стиль, ей идут более
элегантные наряды", – уверена эксперт. Но не все в облике Юлии Барановской пришлось
стилисту не по вкусу.
Анастасия Николаева по достоинству оценила ее мэйкап. "Однако
отличный, уместный, естественный неброский макияж, сияющая кожа, и 70% успеха –
сияющие ухоженные волосы спасают провал со стилем. Не в тренде, но хороша", – высказалась
стилист о внешности Юлии Барановской.
Напомним, интернет-пользователи разнести в пух и прах
наряд Барановской. "Что
это на Юле? Откуда она вытащила это убожество?? (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем надевать такое
рванье?", "это ужас в этом свитере!", "Лучше бы
обычное черное платье надела, а не эту рваную тряпку..." – высказались
ошеломленные пользователи Сети.