Выход ведущей Первого канала в свет в необычном наряде вызвал волну обсуждения в Сети. Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева прокомментировала выбор Юлии Барановской Дни.ру.

Выход ведущей Первого канала в свет в необычномнаряде вызвал волну обсуждения в Сети. Ведущийстилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева прокомментировала выбор ЮлииБарановской "Дни.ру".Эксперт считает, что телеведущей такой стиль не клицу. Она раскритиковала наряд Барановской, ранее пришедшей в таком виде в одиниз столичных кинотеатров."решила возродить свитера с дырками,выпущенные несколько лет назад и шокировавшие всех не только необычнымдизайном, но и своей ценой. Сам по себе стиль еще жив, хотя сильно сталотдавать хипстотой", – отметила Анастасия Николаева. "Юлию этот свитерсовершенно не красит, добавляет пару размеров, да и выглядит так, как будто егодостали с чердака", – вынесла строгий вердикт стилист."На мой взгляд, это просто не ее стиль, ей идут болееэлегантные наряды", – уверена эксперт. Но не все в облике Юлии Барановской пришлосьстилисту не по вкусу.Анастасия Николаева по достоинству оценила ее мэйкап. "Однакоотличный, уместный, естественный неброский макияж, сияющая кожа, и 70% успеха –сияющие ухоженные волосы спасают провал со стилем. Не в тренде, но хороша", – высказаласьстилист о внешности Юлии Барановской.Напомним, интернет-пользователи разнести в пух и прахнаряд Барановской. "Чтоэто на Юле? Откуда она вытащила это убожество?? (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем надевать такоерванье?", "это ужас в этом свитере!", "Лучше быобычное черное платье надела, а не эту рваную тряпку..." – высказалисьошеломленные пользователи Сети.