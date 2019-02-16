Стараниями прессы непростую ситуацию в
семье Ксении Собчак и Максима Виторгана вот уже несколько месяцев обсуждает вся
страна. Слухи об интрижке теледивы с режиссером Константином Богомоловым настроили
некоторых известных личностей против Ксении, более того, подобные выходки уже всем опротивели.
Стараниями прессы непростую ситуацию в
семье Ксении Собчак и Максима Виторгана вот уже несколько месяцев обсуждает вся
страна. Слухи об интрижке теледивы с режиссером Константином Богомоловым настроили
некоторых известных личностей против Ксении, более того, подобные выходки уже всем опротивели.
Например, скандальный блогер Лена
Миро, и раньше не испытывающая особой приязни к Собчак, была крайне возмущена
ее поведением. По ее мнению, гламурная ведущая "человек непорядочный, а потому
ей свойственны шашни за спиной того, кому она клялась в вечной любви и
верности".
Того же мнения придерживается актриса телеканала "Россия 1" Кристина
Ануфриева. Звезда отмечает, что Ксения – это плохой пример для
подражания.
"Я полностью поддерживаю Миро и
считаю, что замужняя женщина не должна изменять мужу, тем более публичная
личность. Мне кажется, что сегодня разрушается институт семьи и многие невольно
берут пример с публичных личностей. Семьи разрушаются и в итоге страдают все. И
если прошла любовь, то нужно сначала разойтись, а потом строить новые
отношения. А так это выглядит просто непристойно для женщины и для мужчины
тоже. Я за честность в отношениях и в любви", – отметила Ануфриева в беседе с
корреспондентом "Дни.ру".
Напомним, что в конце 2018 года в Сети
поползли слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Якобы
гламурная ведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Позже в СМИ
появилась новость о том, что Виторган напал на соперника и разбил ему нос.