Стараниями прессы непростую ситуацию в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана вот уже несколько месяцев обсуждает вся страна. Слухи об интрижке теледивы с режиссером Константином Богомоловым настроили некоторых известных личностей против Ксении, более того, подобные выходки уже всем опротивели.

Стараниями прессы непростую ситуацию всемье Ксении Собчак и Максима Виторгана вот уже несколько месяцев обсуждает всястрана. Слухи об интрижке теледивы с режиссером Константином Богомоловым настроилинекоторых известных личностей против Ксении, более того, подобные выходки уже всем опротивели.Например, скандальный блогер ЛенаМиро, и раньше не испытывающая особой приязни к Собчак, была крайне возмущенаее поведением. По ее мнению, гламурная ведущая "человек непорядочный, а потомуей свойственны шашни за спиной того, кому она клялась в вечной любви иверности".Того же мнения придерживается актриса телеканала "Россия 1" КристинаАнуфриева. Звезда отмечает, что Ксения – это плохой пример дляподражания."Я полностью поддерживаю Миро исчитаю, что замужняя женщина не должна изменять мужу, тем более публичнаяличность. Мне кажется, что сегодня разрушается институт семьи и многие невольноберут пример с публичных личностей. Семьи разрушаются и в итоге страдают все. Иесли прошла любовь, то нужно сначала разойтись, а потом строить новыеотношения. А так это выглядит просто непристойно для женщины и для мужчинытоже. Я за честность в отношениях и в любви", – отметила Ануфриева в беседе скорреспондентом "Дни.ру".Напомним, что в конце 2018 года в Сетипоползли слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Якобыгламурная ведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Позже в СМИпоявилась новость о том, что Виторган напал на соперника и разбил ему нос.