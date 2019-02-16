Президент РФ Владимир Путин назвал незначительным повреждение пальца, полученное им накануне во время тренировки по дзюдо в Сочи, сообщив, что он лишь содрал ноготь.

Президент РФ Владимир Путин назвал незначительным повреждение пальца, полученное им накануне во время тренировки по дзюдо в Сочи, сообщив, что он лишь содрал ноготь.Как передает "Интерфакс", об этом глава государства проинформировал общественность во время разговора с генеральным менеджером сборных команд РФ по дзюдо Эцио Гамбой, который перед началом хоккейного матча с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко, поинтересовался у Путина состоянием пальца."Ничего страшного, не девочка, не расплачемся", — добавил в шутку российский президент, добавив, что в отечественном дзюдо девочки самые лучшие.14 февраля Путин во время спарринг-разминки с чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым повредил палец на правой руке, который замотали пластырем, и руководитель страны продолжил тренировку.Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин чувствует себя нормально, а ушиб пальца не помешает его планам поиграть 15 февраля в хоккей.