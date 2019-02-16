Американские ученые допускают, что установка может быть очень мощной. Впрочем, они признаю, что детали нового проекта им неизвестны.

Американские ученые допускают, что установка может быть очень мощной. Впрочем, они признаю, что детали нового проекта им неизвестны.Новая российская установка, способная генерировать визуально-оптические помехи, ослеплять противника, мешая ему проводить наблюдение и прицельную стрельбу, привлекло внимание западных экспертов. Об этом пишет Live Science.Издание сравнивает установку, которая поступила на вооружение ВМФ, со стробоскопом. Впрочем, авторы статьи признают, что детальное описание аппаратуры им заполучить не удалось, но эксперты полагают, что оружие весьма эффективно."Нарушение зрения с помощью света не является чем-то сложным или неправдоподобным", – прокомментировал доцент кафедры психологии и нейронологии Нью-Йоркского университета Джонатан Винавер.По его словам, тут тот же принцип, когда, к примеру, яркий свет, похожий на свет от автомобильных фар, мешает человеку видеть, а мерцание такого света может дезориентировать. Или человек временно слепнет, выходя из кинозала, либо другого темного помещения на солнечный свет.Эксперт также допускает, что оружие может быть более мощным – вызывать дезориентацию, тошноту и даже галлюцинации.В свою очередь Кристофер Хани, доцент кафедры психологии и наук о мозге в университете Джона Хопкинса, добавляет, что эффект галлюцинаций может достигаться частым мерцанием света."Неудивительно, если бы люди увидели временные остаточные изображения после воздействия яркого мерцающего света", – говорит он.По его словам, подобный эффект используются в оптических иллюзиях. Но чтобы применять его в качестве оружия на значительном расстоянии, необходимо очень яркое мерцание. Причем особенно сильное воздействие оно окажет на людей, имеющих повышенную чувствительность к таким световым вспышкам.