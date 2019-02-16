Новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будут направлены в отношении конкретных лиц. Им ужесточат процедуру получения виз или будут отказывать в выдаче виз.

Новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будут относительно мягкими, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она уточнила, что меры против конкретных лиц уже обсуждались на дипломатическом уровне стран, входящих в Евросоюз.По словам Кнайсль, "мягкие санкции" будут направлены на конкретных лиц. В числе прочих мер, им будет усложнена процедура получения виз или визы выдаваться не будут вовсе.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов стран ЕС сообщило, что ЕС согласовал санкции из-за инцидента в Керченском проливе. Имена лиц, в отношении которых предполагается ввести санкции, пока не сообщались, известно лишь, что речь идет о восьми персонах. О введении "мягких санкции" в отношении них может быть объявлено в понедельник во время встречи министров иностранных дел стран ЕС. Она состоится в бельгийской столице.Во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения судов через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны, 24 украинских моряка арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.