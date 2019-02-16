В момент обрушения в питерском ИТМО занимались студенты-иностранцы, их эвакуировали, сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В момент обрушения в питерском ИТМО занимались студенты-иностранцы, их эвакуировали, сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.Из зоны ЧП был эвакуирован 21 человек, коридорами вывели еще 60.В Смольном создан оперативный штаб, его возглавил вице-губернатор Владимир Кириллов. Сотрудники МЧС России будут разбирать завалы "до последнего кирпичика", пока не будет уверенности, что там нет детей, заявил он.От МЧС на месте происшествия работают 37 единиц техники и более 200 человек, включая кинологов, передает "Интерфакс".Руководство Министерства науки и высшего образования России создало комиссию для расследования обстоятельств ЧП.В Санкт-Петербург уже вылетел глава МЧС Евгений Зиничев. Скоро он прибудет на место.