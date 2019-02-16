В результате обрушения крыши и перекрытий в корпусе Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики никто не погиб, 81 студента первых и вторых курсов эвакуировали. Сведения о пострадавших уточняются. Людей под завалами нет.

В результате обрушения крыши и перекрытий в корпусе Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова никто не погиб, 81 студента первых и вторых курсов эвакуировали. Сведения о пострадавших уточняются.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу, по уточненным данным, кровля и перекрытия с первого по пятый этаж обрушились в 17:19 в субботу, 16 февраля.Ректор вуза Владимир Васильев заявил, что людей под завалами нет, пишет ТАСС. Ректор добавил, что все находившиеся в здании ИТМО люди успели покинуть его до обрушения. "В этот момент шли занятия. Когда услышали треск, то начали выводить всех из здания: сотрудников, преподавателей, студентов. У нас это отработано. Всех вывели", — сказал Васильев. Он подтвердил, что в здании шел косметический ремонт. Говорить о причинах ректор не стал, сославшись на то, что это пока тяжело.Информацию о том, что под завалами здания людей нет, уже подтвердили в МЧС России. На месте ЧП работают спасатели. Туда выехал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, сообщает РИА Новости.