Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин провел личный прием граждан.

Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин провел личный прием граждан.В числе посетителей был священник — отец пострадавшего во время пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин". У мужчины возник ряд вопросов, касающихся возмещения имущественного и морального ущерба. Также он просил посодействовать реабилитации сына, получившего ожоги I-III степени, в Санкт-Петербурге. Бастрыкин поручил оказывать всестороннюю помощь пострадавшему, передает ТАСС.Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт "Виктор Черномырдин" строится по заказу ФГУП "Росморпорт" с декабря 2012 года. Должен выйти на испытания в 2019 году.