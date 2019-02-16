Американские союзники не должны покупать оружие у потенциальных противников, заявил вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности, и просто так США на это смотреть не будут.

Американские союзники не должны покупать оружие у потенциальных противников с Востока, заявил вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности. Просто так США на это смотреть не будут, передает ТАСС.США также приветствуют выступление ряда европейских стран против "Северного потока -2" и призывают другие государства последовать этому примеру.Кроме того, государства Североатлантического блока должны наращивать оборонные расходы, их доля от ВВП должны составлять 2%, из них 20% — идти на закупки.Американский лидер Дональд Трамп неоднократно критиковал Германию за недостаточные траты на армию (к 2024 году расходы на оборону составят только 1,5% от ВВП).Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем выступлении напомнила, что ВВП ФРГ гораздо выше, чем у других стран, кроме того, много тратится на гуманитарную и экономическую помощь нестабильным странам. Это частично замещает необходимость инвестировать в армию, передает "Интерфакс".