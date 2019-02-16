В Башкирии следователи и региональный минздрав проводят проверку после инцидента в больнице, где 83-летней пенсионерке, сломавшей шейку бедра, наложили шину из старой швабры и отказались госпитализировать. После того, как эта история получила огласку, пенсионерку госпитализировали в больницу Уфы.

В Башкирии следователи проводят проверку после инцидента в больнице, где 83-летней пенсионерке, сломавшей шейку бедра, наложили шину из старой швабры и отказались госпитализировать.Об этом происшествии в травматологическом отделении Кушнаренковской центральной районной больницы ранее рассказал телеканал "360".После того, как эта история получила огласку, пенсионерку госпитализировали в больницу Уфы, а республиканский минздрав организовал служебную проверку, передает РИА Новости.Проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится и в республиканском Следкоме.Следователи планируют опросить саму пенсионерку, ее родных, медиков, а также изучат медицинскую документацию, сообщается на сайте республиканского управления СК РФ.