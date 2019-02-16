Россия не вмешивалась в ситуацию с определением нового названия Македонии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в субботу в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия не вмешивалась в ситуацию с определением нового названия Македонии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в субботу в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности."Нас обвиняли во вмешательстве в проблему изменения названия Македонии. Однако никаких фактов нам не было предоставлено", — цитирует слова Лаврова РИА Новости.Он напомнил, что несколько мировых лидеров приезжали в столицу Македонии Скопье и публично поддерживали положительное голосование на референдуме о названии страны. В этой связи Лавров указал, что, если бы Россия сделала что-то подобное, против нее ввели бы новые санкции, чтобы наказать. Но лидерам других стран, которых российский министр назвал "элитными пассажирами", все разрешено, добавил он.В своем выступлении в Мюнхене глава МИД РФ заявил также, что ЕС вступил в бессмысленное противоборство с Россией, и теперь несет многомиллиардные убытки из-за санкционных установок.Республика Северная Македония — новое название Македонии, которое предусмотрено Преспанским соглашением, подписанным Грецией и Македонией в июне прошлого года. Соглашение официально вступило в силу на этой неделе.