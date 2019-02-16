В Дни.ру регулярно обращаются читатели, которые нуждаются в совете. Недоброжелатель отравляет девушке жизнь.

"Дни.ру" регулярно обращаются читатели, которые нуждаются в совете.Недоброжелатель отравляет девушке жизнь.С моейподругой происходит жуткая история. Недавно кто-то выбил стекло в ее машине иподкинул туда куклу вуду. Мы не знали, что с ней делать, и решили просто сжечь.На какое-то время все затихло, и мы уже думали, что это была просто чья-тодурацкая шутка. Однако потом подруга обнаружила на пороге своей квартиры иголки.Былоочень страшно. С таким мы столкнулись впервые. Долго вспоминали, кому она моглаперейти дорогу, но не было никаких идей. У нее не было недоброжелателей, совсеми могла с легкостью найти общий язык.Прошла неделя и подруга попала в аврию. Увезли в больницу, но благо все обошлось: живаи нет серьезных травм.Теперь стало ясно, что нужно срочно что-то с этимделать, так как дальше может быть еще хуже.Но с другой стороны, вдруг это нашесамовнушение и не стоит верить в черную магию?Какузнать, кто и зачем так поступает? Стоит ли вообще придавать этому значение?Пишите ответ в комментариях!Есть история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет?Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме "Реальная историяиз жизни". Мы опубликуем рассказ без редактирования, скрыв личные данные.