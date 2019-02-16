В
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Недоброжелатель отравляет девушке жизнь.
В
"Дни.ру" регулярно обращаются читатели, которые нуждаются в совете.
Недоброжелатель отравляет девушке жизнь.
С моей
подругой происходит жуткая история. Недавно кто-то выбил стекло в ее машине и
подкинул туда куклу вуду. Мы не знали, что с ней делать, и решили просто сжечь.
На какое-то время все затихло, и мы уже думали, что это была просто чья-то
дурацкая шутка. Однако потом подруга обнаружила на пороге своей квартиры иголки.
Было
очень страшно. С таким мы столкнулись впервые. Долго вспоминали, кому она могла
перейти дорогу, но не было никаких идей. У нее не было недоброжелателей, со
всеми могла с легкостью найти общий язык.
Прошла неделя и подруга попала в аврию. Увезли в больницу, но благо все обошлось: жива
и нет серьезных травм.
Теперь стало ясно, что нужно срочно что-то с этим
делать, так как дальше может быть еще хуже.
Но с другой стороны, вдруг это наше
самовнушение и не стоит верить в черную магию?
Как
узнать, кто и зачем так поступает? Стоит ли вообще придавать этому значение?
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