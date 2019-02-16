Украинский лидер Петр Порошенко рассчитывает, что США, Генассамблея ООН и международные организации будут поддерживать Украину. Об этом он заявил после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене.

Украинский лидер Петр Порошенко рассчитывает, что США, Генассамблея ООН и международные организации будут поддерживать Украину. Об этом он заявил после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене, сообщает "Интерфакс".Порошенко поблагодарил президента США и Конгресс за финансовую поддержку – из американского госбюджета в 2019 году выделяется почти 700 миллионов долларов для Украины. До 115 миллионов долларов будет направлено на предоставление военно-технической помощи по программе "Международное военное финансирование",Порошенко напомнил, что Украина рассчитывает на США в оборонной сфере. Ранее в стране был принят закон, который позволяет Минобороны Украины обеспечивать поставки оружия без посредников, передает ТАСС.Украина также собирается координировать свои действия с Евросоюзом после инцидента в Керченском проливе.