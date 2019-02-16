Глава Незалежной все меньше контролирует свое поведение на публике. На вопрос российского журналиста Петр Порошенко разразился визгом.

Глава Незалежной все меньше контролирует свое поведение на публике. На вопрос российского журналиста Петр Порошенко разразился визгом.Украинский лидер впал в истерику после подхода к нему российских журналистов во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом пишет ФАН.Президент Незалежной категорически отказался отвечать на вопросы СМИ из РФ, заявив, что перед ним должны публично извинится."Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной", – воскликнул Порошенко.После этого президентская охрана быстро оттолкнула российского журналиста, добавили в агентстве.Как ранее писали "Дни.ру", ранее Порошенко вляпался в очередной скандал в ходе предвыборных поездок по Украине. "Да пошел ты!" – крикнул президенту мужчина на глазах у толпы в Харькове. Охрана Петра Порошенко тут же окружила его и попыталась увести в ближайшую подворотню.Харьковчанин всего-навсего призывал украинского лидера выплатить пожилым людям полагающиеся им пенсии. Призыв прозвучал после слов Порошенко "Я вас всех люблю!".