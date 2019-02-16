Поклонники рэпа после внезапной смерти Децла (Кирилла Толмацкого) вспоминают тех, кто начинал с ним творческий путь. В 2001-м за хит Письмо он получил Золотой граммофон с Мариной Симановской, известной как Ma.Ru.Ся. А через несколько месяцев жизнь 23-летней девушки унесла страшная болезнь.

Поклонники рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) до сих пор не могут прийти в себя и поверить в то, что их кумир внезапно умер.Появились предположения о том, что смерть Кирилла могла быть насильственной. Следователи проводят проверку, а поклонники рэпа после трагических событий в Ижевске 3 февраля вспоминали, как и с кем начинал Децл.Среди тех, кто выступал с ним в самом начале 2000-х, была красивая и талантливая девушка Марина Симановская, выступавшая под псевдонимом Ma.Ru.Ся.Именно с ней Децл записал "Вечеринку" и "Письмо" – за этот хит они с Марусей в 2001 году получили "Золотой граммофон".Возможно, помнят это только самые преданные поклонники, которые следили за творчеством артистов с их первых шагов на сцене, но когда записывался хит "Письмо", Марина уже была неизлечимо больна.23-летней певице оставалось жить всего несколько месяцев – у нее был рак мозга.За девять месяцев болезни Маруся пережила две операции и двадцать пять сеансов лучевой терапии, пишет "МК".Однако лечение не помогло: в апреле 2002 года Маруся скончалась.Тогда же и распалась группа "Белый шоколад". Ведь, как вспоминает продюсер Влад Валов, который с подачи отца Кирилла Толмацкого раскручивал этот коллектив, "группа держалась только на шарме Марусиного голоса"."Продолжать без нее было бессмысленно", — вспоминает Валов.