Отечественные знаменитости и дня не могут прожить без скандала. Звезды всеми силами пытаются привлечь к себе внимание россиян. Дни.ру собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 февраля 2019 года.

Отечественные знаменитости и дня не могут прожить без скандала. Звезды всеми силами пытаются привлечь к себе внимание россиян. "Дни.ру" собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 февраля 2019 года.Маргарите, дочери певицы Жасмин от второго брака, исполнилось 7 лет. По этому случаю в Москве был дан грандиозный прием. А самой важной гостьей там стала Алла Пугачева. О том, что подарила Примадонна малышке, Жасмин рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту "Дни.Ру" за кулисами концерта по случаю Дня всех влюбленных, который канал МУЗ-ТВ давал в Кремлевском дворце.Развивающие игры, одежда, украшения и косметика для маленькой принцессы – по словам Жасмин дочь получила в свой праздник прекрасные подарки от всех многочисленных именитых гостей. Но больше всех удивила Примадонна.Певица Нюша рискнула выложить в своем Instagram фото без макияжа – на снимке она в леопардовом пальто и с коляской на прогулке с дочерью. Поклонники звезды отреагировали неоднозначно."Такая милая, естественная, счастливая!", – пишут они. Но большинство все-таки решило, что Нюша выложила неудачный снимок, а некоторые даже начали писать, что звезда сильно постарела и разочаровывает своим внешним видом: "Баба Нюша", "Я то на этом фото дала лет 40 ей", "Подумала, что бабушка с коляской", "Дочки забирают немного красоты", "Выглядите не фонтан(", "С детьми так, один год за десять".Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 16 февраля 2019 года, читайте в и специальных .