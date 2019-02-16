Самолет Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Lion Air, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Индонезии. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. По одной из версий, причиной ЧП могли стать сложные погодные условия.

В субботу, 16 февраля, пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Lion Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Понтианак, расположенном в индонезийской провинции Западный Калимантан.По предварительной информации, озвученной местными СМИ, причиной инцидента могли стать сложные погодные условия.В настоящее время сообщается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет получил повреждения.Напомним, что в конце октября минувшего года Boeing 737 Max 8, принадлежавший этой авиакомпании, рухнул в воды Яванского моря вскоре после вылета из Джакарты. В авиакатастрофе погибли 189 человек – все, кто находился на борту.