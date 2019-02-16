Президенту РФ Владимиру Путину не докладывали о задержании основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви.

Президенту РФ Владимиру Путину не докладывали о задержании основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви."Нет, не в курсе", — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос​​​.Майкл Калви и еще 5 топ-менеджеров компании были задержаны сегодня по подозрению в крупном мошенничестве с ущербом в 2,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости. Материалы для уголовного дела были подготовлены ФСБ России. Расследование ведет Следственный комитет России.Между тем генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что готов лично поручиться за задержанного Майкла Калви."Считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний", — заявил Дмитриев в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. При этом он отметил, что ему сложно комментировать ситуацию из-за отсутствия информации о том, в чем конкретно обвиняется Майкл Калви.Тем временем в компании Baring Vostok пообещали, что выполнят все обязательства по докапитализации банка "Восточный" (контрольный пакет акций принадлежит Майклу Калви)."Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный Экспресс", продолжают работать в обычном режиме", — указывается в заявлении Baring Vostok​​​.