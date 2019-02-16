В следующую среду, 20 февраля, Samsung может обновить линейку надеваемых устройств. Изображения предполагаемых новинок — умных часов Galaxy Watch Active, фитнес-браслета Galaxy Fit и беспроводных наушников Galaxy Buds — обнаружились в собственном приложении компании.

В следующую среду, 20 февраля, Samsung может обновить линейку надеваемых устройств. Изображения предполагаемых новинок — "умных" часов Galaxy Watch Active, фитнес-браслета Galaxy Fit и беспроводных наушников Galaxy Buds — обнаружились в собственном приложении компании.По сообщению твиттер-аккаунта SamCentralTech, новые продукты были замечены на главном экране программы Galaxy Wearable для Android (бывшая Samsung Gear). Один из них, Galaxy Watch Active, выглядит как спортивные смарт-часы. Эта модель будет оснащаться корпусом высотой 40 мм, металлическим ремешком и круглым циферблатом с двумя кнопками.Второй продукт, Galaxy Fit, — это фитнес-трекер, очень похожий на Samsung Gear Fit. Он будет комплектоваться продолговатым экраном и ремешком из фторэластомера. Выйдет и вариация "Fit e", но чем она будет отличаться от обычной, неясно.Также приложение Samsung подтвердило существование Galaxy Buds — беспроводных наушников по типу Apple AirPods. Как ожидается, "затычки" смогут подзаряжаться от Galaxy S10, если положить футляр на заднюю панель смартфона.∎О Samsung Galaxy S10+ стало известно всё читайте такжеАнонс новинок намечен на 20 февраля. Презентация Unpacked пройдет одновременно в двух городах: Сан-Франциско и Лондоне. Помимо надеваемых устройств, Samsung покажет флагманский смартфон Galaxy S10 и, возможно, еще одну модель со складывающимся пополам экраном.