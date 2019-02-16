Александр Лукашенко заявил, что тема суверенитета России и Белоруссии на переговорах не поднималась. По его мнению, это икона, это святое. Нет у нас проблем с суверенитетом, - подчеркнул он.

Европа не хочет размещать ракеты на своей территории, но не может возразить США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко."Никто не хочет, но сидят и помалкивают. Где их суверенитет?" – спросил Путин.В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что тема суверенитета России и Белоруссии на переговорах не поднималась. По его мнению, "это икона, это святое". Он предложил исходить из того, что сейчас есть два государства."Нет у нас проблем с суверенитетом, — подчеркнул он. — Даже в этом контексте не обсуждали эту проблему".Тема налогового маневра на встрече также не обсуждалась, передает РИА Новости. По мнению Лукашенко, этот вопрос не является важнейшим в российско-белорусских отношениях, есть и другие проблемы, которые нужно решить."Даже это слово не промолвили за эти три дня", — сказал Лукашенко, добавив, что "Путин подтвердит".Также стороны затронули тему развития отношений двух стран, в том числе после смены руководителей государств. По словам Лукашенко, оба лидера откровенно говорят друг другу о том, что они не вечные, и нужно понимать, что они оставят детям и как они продолжат их политику.В декабре 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов полного объединения России и Белоруссии нет. При этом Белоруссия остается самым братским и близким партнером России.