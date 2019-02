Наставник испанского футбольного клуба Атлетико Диего Симеоне возглавил довольно специфический рейтинг тренеров лучших клубов Старого Света, в котором числятся специалисты, ни разу не выигравшие Лигу чемпионов. В списке также француз Арсен Венгер и бывший советский тренер Валерий Лобановский.

Наставник испанского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне возглавил довольно специфический рейтинг тренеров лучших клубов Старого Света, в котором числятся специалисты, ни разу не выигравшие Лигу чемпионов. В списке также француз Арсен Венгер и бывший советский тренер Валерий Лобановский.Эту специфическую классификацию, куда вошли как действующие тренеры, так и известные специалисты из прошлого, составило популярное издание Four Four Two. Венгер, долгие годы работавший в лондонском "Арсенале", стоит на 2-м месте, Лобановский и его киевское "Динамо" – на 3-й строчке.В рейтинг тренером-неудачников Four Four Two вошли Юрген Клопп, Бобби Робсон, Массимилиано Аллегри, Кенни Далглиш, Отто Рехагель, Дидье Дешам, Унаи Эмери и Антонио Конте. Попал туда и румынский специалист Мирча Луческу, работавший в питерском "Зените" и донецком "Шахтёре".