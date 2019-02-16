Сборная России по бадминтону заняла третье место на чемпионате Европы среди смешанных команд. Соревнования проходят в датском Копенгагене.

Сборная России по бадминтону заняла третье место на чемпионате Европы среди смешанных команд. Соревнования проходят в датском Копенгагене.В полуфинале турнира наша команда уступила сборной Германии со счетом 1:3. Единственную победу российской команде принес Владимир Мальков, обыгравший Кая Шефера.В финале немцы сыграют с датчанами, которые "всухую" со счетом 3:0 одержали победу над командой Нидерландов. В итоге голландцы, как и россияне, стали обладателями бронзы.Матч за третье место в рамках данного турнира не проводится, а финал состоится в воскресенье.