Наземный сегмент Системы предупреждения о ракетном нападении России модернизирован, сообщил начальник штаба, первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил, генерал-майор Игорь Морозов. Но совершенствование математических алгоритмов обработки информации продолжится.

Наземный сегмент Системы предупреждения о ракетном нападении России модернизирован, сообщил начальник штаба, первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил, генерал-майор Игорь Морозов. Но совершенствование математических алгоритмов обработки информации продолжится.В Енисейске, Барнауле и Орске установлены три новые радиолокационные станции. Все "дыры" в радиолокационном поле, образовавшихся в связи с тем, что после распада СССР часть средств осталась на территории независимых государств, закрыты.Для замены устаревших локаторов потребуется еще 2-3 года, передает РИА Новости.В связи с планами выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности эта система становится особо актуальной, добавил генерал.