В субботу проводили в последний путь народного артиста России Сергея Захарова.

В субботу проводили в последний путь народного артиста России Сергея Захарова. 69-летний эстрадный певец ушел из жизни в четверг от болезни сердца, пишет РИА Новости.Родные и друзья попрощались с Захаровым аплодисментами на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. После кремации прах певца похоронят под Петербургом.Сергей Захаров известен по роли в фильме "Небесные ласточки", популярным песням "Три белых коня", "Ты меня не любишь, не жалеешь" и другим.