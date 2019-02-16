Сбербанк предупреждает о новом виде мошенничества. Через полгода мошенники возьмут на вооружение технологию подделки голоса. На инвестфоруме в Сочи зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов включил запись диалога.

Сбербанк предупреждает о новом виде мошенничества. Через полгода мошенники возьмут на вооружение технологию подделки голоса. На инвестфоруме в Сочи зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов включил запись диалога.Он предложил назвать голос на записи, на которой условный губернатор просил у собеседника пять миллиардов на строительство моста в регионе, отмечает РИА Новости.Голос узнаваемый – это голос покойного актера Иннокентия Смоктуновского. Телефонный звонок производится с номера этого губернатора и его голосом договаривается о проведении транзакции крупной денежной суммы."Но делает это все не артист, в робот, — пояснил Станислав Кузнецов. – Все, что говорил "Иннокентий Смоктуновский", это делал компьютер".Это возможности сегодняшних компьютерных технологий, подчеркнул зампред Сбербанка. Завтра эта технология может попасть в руки мошенников. Сбербанк противодействие этой мошеннической пранкерной схеме уже создал. Но, по словам Кузнецова, нужно, чтобы такая система безопасности была у всех российских банков.