Иран отвергает обвинение вице-президента США Майкла Пенса в том, что Тегеран открыто пропагандирует Холокост.

Иран отвергает обвинение вице-президента США Майкла Пенса в том, что Тегеран "открыто пропагандирует Холокост". Об этом заявил журналу Spiegel глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф.Издание отмечает, что заявление было сделано на полях Мюнхенской конференции по безопасности после выступления Пенса. Американский вице-президент, говоря о поставке иранского вооружения Сирии и Йемену, сравнил действия Ирана с Холокостом — действия Ирана ставили под вопрос существование Израиля.Зариф назвал "смешными" утверждения Пенса, он возмущен таким заявлением и считает, что эксплуатировать тему Холокоста непозволительно даже вице-президенту США. Он также отметил, что, оказывая помощь Сирии, Иран преследует только одну цель — бороться с исламистами и террористами.