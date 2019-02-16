Известный журналист Антон Беккужев объяснил фантастические рассказы певицы. По его мнению, таким образом Катя Лель хочет вернуть былую славу.

Известныйжурналист Антон Беккужев объяснил фантастические рассказы певицы. По егомнению, таким образом Катя Лель хочет вернуть былую славу."Сюрреализм попыток разжечь тлеющуюпопулярность с новой силой выглядит и смешно, и грустно одновременно", – заявил"Дни.ру" Беккужев. "Когда об артисте почти не пишет пресса, а новые хиты невыходят уже добрый десяток лет, в ход идут любые возможные способы, чтобынапомнить о себе", – считает журналист.Он напомнил, что пик популярности Кати Лель пришелсяна середину 2000-х годов, когда вся страна распевала ее хиты "Муси-Пуси" и"Джага-Джага". "За последние же лет десять вряд ли кто-то из нас сможетвспомнить хоть сколько-нибудь запоминающиеся песни артистки. При этом амбицииЛель поражают масштабом – этой весной подзабытая публикой певица планируетсобрать концерт в московском Крокус Сити Холле", – отметил Беккужев.Журналист убежден, что для того, чтобы продать хотя быполовину билетов, Кате Лель пришлось прибегать к экстренным мерам. "Увы, нопиарщики исполнительницы не нашли более адекватного способа возвращенияблондинки в СМИ, как создание мнимой истории о "встрече" Кати с инопланетянами.Думаю, на заголовки с данной легендой в различных интернет-изданиях не кликнултолько ленивый", – полагает Антон Беккужев.Журналист констатировал, что главная цель певицы достигнута– аудитория снова вспомнила о 44-летней Кате Лель. "Но вот оправдывает ли цельсредства? И повысит ли смоделированный пиар-ход популярность Екатерины именнокак артистки? Не думаю", – считает собеседник "Дни.ру". Он добавил, что новыххитов у исполнительницы пока так и не появилось."Однако, кто знает, может быть, совсем скоро Лельпредставит нам свежий трек про инопланетян. Тогда у нелепой легенды про общениепевицы с НЛО появится хоть сколько-нибудь логичное объяснение", – заключил АнтонБеккужев. Действительно ли журналист раскусил звезду или у историй Кати Лель с инопланетянамиесть другое объяснение, пока сказать однозначно нельзя.Напомним, ранее певица заявляла, что побывала в юностина космическом корабле гуманоидов и общалась с ними. уверяла, чтопредставители внеземной цивилизации забрали у нее для изучения зубы и обещализа ней вернуться.