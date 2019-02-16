Станислав Садальский поделился архивным снимком и рассказал забавный анекдот. Поклонники артиста юмор оценили, а заодно и распекли телеведущую Эвелину Бледанс.

Станислав Садальскийподелился архивным снимком и рассказал забавный анекдот. Поклонники артистаюмор оценили, а заодно и распекли телеведущую Эвелину Бледанс.В личном Instagram артистопубликовал фото, на котором запечатлены всевозможные ведьмы и колдуны,постоянно участвующие в программах мистического канала ТВ-3. Также в кадрепозирует ведущая Эвелина Бледанс.Поклонники отметили, что нафотографии Станислав окружен наглыми аферистами и шарлатанами, которые выдаютсебя за экстрасенсов. Досталось и Эвелине Бледанс, ее буквально облили грязью: ведущую назвали посредственностью, спутавшейся с мошенниками."Хорошо смотритесь нафоне бездарных клоунов (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Ктосмотрел "Идущие к черту– 1,2,3"? Там как раз про этодо Фадаговорили..да и про всех остальных разоблачение.... Значит, и эти все такие же..до "ведать" им далеко", "Начиная от ведущей очень фиговые актеры в этой передаче...да и самапередача ужас", "Ее место в Маски шоу,я ее за актрису не считаю, может она иочень хороший человек,но не актриса,так просто– статистка!", "Видели мы этих клоунов,все по сценариюработают,чушь собачья,Вы ж умный человек и купилась на этот бред,не верю😂😂" – горячились фолловеры Садальского.Меж тем, сам Станислав поделился с интернет-обывателями старым анекдотом. "А ты, случаем, не ведьма?"– спрашивает мужчина. "Ну, может, и ведьма", – слышит в ответ. "Наколдуй мнекучу денег!" – просит мужчина. "Кучу, говоришь? Ну, кучу-то, пожалуй, наколдую…А вот с деньгами – извини, пока не умею", – отвечает ведьма".