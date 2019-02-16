Подросток, который осенью 2017 года открыл стрельбу в ивантеевской школе, суд приговорил к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии. Также он должен будет выплатить более двух миллионов рублей потерпевшим.

Суд приговорил с 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии подростка, который открыл стрельбу в школе в Ивантеевке. Кроме того, он должен будет выплатить более двух миллионов рублей потерпевшим.Как сообщает ТАСС, прокурор просил суд приговорить школьника к 9 годам и 6 месяцам воспитательной колонии. Потерпевшие заявляли гражданские иски на сумму свыше 4 миллионов рублей.В сентябре 2017 года девятиклассник ударил учительницу кухонным топориком, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия. Испугавшись, трое школьников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с различными травмами. Экспертиза пришла к выводу, что подросток был вменяем и понимал, что он делает.