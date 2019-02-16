Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова сделала сенсационное заявление. Женщина откровенно рассказала об ужасах, происходящих в ее семье.

Супруга Марата БашароваЕлизавета Шевыркова сделала сенсационное заявление. Женщина откровеннорассказала об ужасах, происходящих в ее семье.В конце 2018 года Сетьвсколыхнуло известие о том, что популярный актер Марат Башаров избил свою жену,в результате чего она была госпитализирована. О конфликте прессе рассказал братЕлизаветы Шевырковой. Долгое время артист и его супруга не комментировалислучившееся. Только через месяц после скандала Марат обмолвился, что новости оизбитой Елизавете смехотворны.Однако сегодня 16февраля, в личном Instagram Шевыркова опубликовала внушительных размеров пост.В нем она изложила свою версию событий.Елизавета призналась, чтоБашарова она любила искренне и наслаждалась этими отношениями. Она верила всказку и мечтала о ней."Да, я отказываласьверить слухам и была уверенна на 100% ,что такого просто не может быть...Яверила в человека. Не может быть ,чтобы у этой медали было две стороны. Ноувы...Позже я свято верила,что любовь может все изменить,исправить,излечить.Чтомаленький ребенок сможет повлиять (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написалажена знаменитости.Шевыркова рассказала, чтодолго не могла найти в себе силы, чтобы уйти. Она очень стыдилась. "Стыдно вэтом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать", -заметила она.Жена ждала от Башаровапризнания, раскаяния, но тот только делал вид, что ничего не произошло. "Мнеочень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом радинашей семьи, ради своих детей,ради своей карьеры", – с горечью отметилаЕлизавета, намекнув, скорее всего, на алкоголизм Марата.В конце Шевырковаотметила, что сын Марсель ее самое большое счастье. Она готова сохранить радинего дружеские отношения с мужем. Судя по всему, Шевыркова таким образом заявила о разводе с Башаровым.