Супруга Марата Башарова
Елизавета Шевыркова сделала сенсационное заявление. Женщина откровенно
рассказала об ужасах, происходящих в ее семье.
Супруга Марата Башарова
Елизавета Шевыркова сделала сенсационное заявление. Женщина откровенно
рассказала об ужасах, происходящих в ее семье.
В конце 2018 года Сеть
всколыхнуло известие о том, что популярный актер Марат Башаров избил свою жену,
в результате чего она была госпитализирована. О конфликте прессе рассказал брат
Елизаветы Шевырковой. Долгое время артист и его супруга не комментировали
случившееся. Только через месяц после скандала Марат обмолвился, что новости о
избитой Елизавете смехотворны.
Однако сегодня 16
февраля, в личном Instagram Шевыркова опубликовала внушительных размеров пост.
В нем она изложила свою версию событий.
Елизавета призналась, что
Башарова она любила искренне и наслаждалась этими отношениями. Она верила в
сказку и мечтала о ней.
"Да, я отказывалась
верить слухам и была уверенна на 100% ,что такого просто не может быть...Я
верила в человека. Не может быть ,чтобы у этой медали было две стороны. Но
увы...Позже я свято верила,что любовь может все изменить,исправить,излечить.Что
маленький ребенок сможет повлиять (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала
жена знаменитости.
Шевыркова рассказала, что
долго не могла найти в себе силы, чтобы уйти. Она очень стыдилась. "Стыдно в
этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать", -
заметила она.
Жена ждала от Башарова
признания, раскаяния, но тот только делал вид, что ничего не произошло. "Мне
очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради
нашей семьи, ради своих детей,ради своей карьеры", – с горечью отметила
Елизавета, намекнув, скорее всего, на алкоголизм Марата.
В конце Шевыркова
отметила, что сын Марсель ее самое большое счастье. Она готова сохранить ради
него дружеские отношения с мужем. Судя по всему, Шевыркова таким образом заявила о разводе с Башаровым.