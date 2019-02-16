В голландском Роттердаме продолжается турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов с общим призовым фондом 1,1 млн. евро. Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал соревнований.

В голландском Роттердаме продолжается турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов с общим призовым фондом 1,1 млн. евро. Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал соревнований.В полуфинале россиянин, посеянный под пятым номером, уступил французу Гаэлю Монфису в трех партиях. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего француза, который в финале встретится с победителем противостояния между японцем Кеем Нисикори (1-я ракетка турнира) и швейцарцем Стэном Вавринкой.