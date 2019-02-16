Десятки автомобилей стали участниками серии аварий, произошедших в штате Миссури. По предварительной информации, причиной транспортного коллапса могла стать непогода – обильные снегопады и похолодание, осложнившие дорожные условия.

В минувшую пятницу, 15 февраля, непогода спровоцировала серию массовых аварий с участием десятков транспортных средств в штате Миссури на Среднем Западе США.Так, несколько крупных дорожно-транспортных происшествий произошло на федеральной трассе I-70, неподалеку от города Канзас-Сити. Один из водителей, ставший участником столкновения, снял происходящее на видео.Как сообщают СМИ, обильный снегопад и температура воздуха, опустившаяся ниже 10 градусов Цельсия, существенно осложнили дорожные условия, и далеко не все автомобилисты сумели безопасно добраться до места назначения.В настоящее время известно об одном погибшем в результате аварии, количество пострадавших уточняется.